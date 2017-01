フリーマガジン「彩遊観vol.02」

●発行:2003年11月1日

●仕様:A4サイズ・44ページ・フルカラー

■■主な内容■■

【特集「THE ARTS in ZEAL」】

さいたまからNYまで、美術館や芸術家の魅力に迫ります。

【MESSAGE FROM ANOTHER FIELD】

日本代表・山田暢久選手(浦和レッズ)&

U-20日本代表GK・川島永嗣選手(大宮アルディージャ)が登場!

【さきたま古墳物語】

「埼玉」県の名前の由来となった地の歴史を辿る旅。

【Saitama Walking Guide for Girls】

さいたま市内の雑貨やセレクトショップ、

スイーツのお店を大紹介!

【DJ・玉川美沙さんインタビュー!】など



